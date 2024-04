Am 9. Juni finden die Kommunalwahlen in Sachsen-Anhalt statt. Immer mehr Menschen wählen per Brief. Doch was muss man bei einer Briefwahl eigentlich alles beachten?

Was ist zu beachten? Wie die Briefwahl in Sachsen-Anhalt funktioniert

Die Wahl per Brief wird auch in Sachsen-Anhalt immer beliebter.

Magdeburg/DUR. Am 9. Juni stehen die Kommunalwahlen an. Bei den vergangenen Wahlen zeichnete sich bereits ein Trend ab: Immer mehr Menschen geben ihre Stimme per Brief ab. Ein Grund dafür dürfte die Corona-Pandemie gewesen sein. Aus diesem Grund rechnen die Städte und Gemeinden in Sachsen-Anhalt mit vielen neuen Briefwählerinnen und Briefwählern. Doch wie funktioniert eine Briefwahl überhaupt und worauf muss man achten?

Lesen Sie auch: Fragen und Antworten: Das sollten Sie über die Kommunalwahlen am 9. Juni 2024 wissen

Was genau ist eine Briefwahl?

Die Briefwahl ist ideal für Menschen, die am Wahltag nicht persönlich ins Wahllokal gehen können oder wollen. Somit geht man sicher, dass man auch aus dem Urlaub oder bequem vom Sofa aus seine Stimme abgeben kann.

Auch interessant: Wie funktionieren in Sachsen-Anhalt die Kommunen?

Wann und wie beantrage ich die Briefwahl?

Der Antrag für die Briefwahl ist der Wahlbenachrichtigung beigefügt, welche von der jeweiligen Gemeinde spätestens drei Wochen vor der Wahl zugestellt wird. Dieser Antrag muss ausgefüllt werden und anschließend muss bei der Gemeinde des Hauptwohnortes der sogenannte Wahlschein beantragt werden.

Mehr zur Kommunalwahl 2024: Sachsen-Anhalt: So funktionieren Kreistag und Stadtrat

Oftmals ist es aber auch schon möglich, bis zu sechs Wochen vor der Wahl, also Anfang Mai, die Briefwahlunterlagen zu beantragen. Dafür wendet man sich am besten direkt an die eigene Gemeinde.

Mehr zum Thema: Alles zum Wahlsystem in Sachsen-Anhalt

Die Briefwahlunterlagen können in vielen Gemeinden bereits über das Internet beantragt werden. Alternativ gibt es aber immer noch die sichere Möglichkeit, persönlich ins Rathaus zu gehen und die Briefwahlunterlagen abzuholen.

Lesen Sie auch: Wie groß ist der Einfluss von Ortschaften und Mitgliedsgemeinden?

Wie füllt man die Briefwahlunterlagen aus?

Wenn man die Briefwahlunterlagen per Post erhalten hat, wird zuerst der Stimmzettel persönlich ausgefüllt. Anschließend wird dieser in den amtlichen Stimmzettelumschlag für die Briefwahl gelegt und versiegelt.

Lesen Sie auch: Wie wird man Kandidat für die Wahl in Sachsen-Anhalt?

Wichtig: Auf dem Wahlschein muss eine vorgedruckte eidesstaatliche Erklärung unterzeichnet werden. Beides kommt dann zusammen in den amtlichen Wahlbriefumschlag. Dieser muss anschließend rechtzeitig per Post an den Vorsitzenden des Gemeindewahl-Ausschusses geschickt werden. Es wird empfohlen, den Wahlbrief spätestens drei Werktage vor dem Wahltag abzuschicken.

Mehr zur Kommunalwahl 2024: So funktionieren die Stimmzettel in Sachsen-Anhalt

Entscheidend ist es letztlich, die "Deadline" einzuhalten: Spätestens am Wahltag, dem 9. Juni, müssen die Unterlagen bis 18 Uhr im Wahlamt des Hauptwohnsitzes eingegangen sein. Der Wahlbrief kann auch persönlich an dieser Stelle abgegeben werden.