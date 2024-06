Annaburg/MZ. - Die Vorbereitungen in Annaburg für den Wahltag an diesem Sonntag, 9. Juni, sind getroffen. 103 Wahlhelfer werden im Einsatz sein, damit die Abstimmung reibungslos ablaufen kann. Die Schulungen der Frauen und Männer, die in den Wahlvorständen Verantwortung übernehmen beziehungsweise als Schriftführer arbeiten, sind erfolgt. Rund 5.500 Wahlberechtigte für die Europawahl und die Kommunalwahlen leben im Stadtgebiet, informiert Wahlleiterin Darleen Hiefer. Sie und ihre Stellvertreterin Nancy Richter haben erstmals diese Aufgabe übertragen bekommen.

Zwölf Wahllokale werden besetzt sein. Außerdem wird es einen Briefwahlvorstand geben. Von der Möglichkeit der Briefwahl, so berichtet Darleen Hiefer, wird intensiver Gebrauch gemacht als bei vorherigen Wahlen. Sie vermutet, dass es auch daran liegt, dass die Wahlunterlagen einfach übers Internet bestellt werden können beziehungsweise der QR-Code auf der Wahlbenachrichtigung das Abrufen der entsprechenden Dokumente erleichtert und daher häufiger genutzt wird.

Neben den Abgeordneten des Europaparlaments, des Kreistags und des Annaburger Stadtrats ist auch über elf Ortschaftsräte zu entscheiden. In Annaburg selbst gibt es für dieses Gremium eine hohe Bewerberzahl (15 Personen), weshalb hier der Stimmzettel im Din-A4-Format gedruckt wurde, in den anderen Orten ist er kleiner. Darleen Hiefer weist noch auf eine Besonderheit hin, die vielleicht in einem Wahllokal in Prettin für Erstaunen sorgen könnte, denn dort werden nicht wie üblich vier Wahlurnen stehen, sondern fünf. Weil dort auch über den Ortschaftsrat von Labrun entschieden wird, da in diesem Ortsteil aufgrund der niedrigen Zahl an Wahlberechtigten kein eigenes Wahllokal besteht.

Zwei Wahllokale gibt es, auf die am Sonntag besonders geschaut wird was die Wahlbeteiligung betrifft. Das sind jene in Purzien und Premsendorf. Bleibt die absolute Zahl der Wahlberechtigten für die Europawahl unter 30, dann müssen die Stimmen gemeinsam mit jenen in einem Nachbarwahllokal ausgezählt werden, um die Anonymität der Abstimmung zu gewährleisten. Sowohl von Purzien als auch von Premsendorf müsse dann vom Vorstand das Wahllokal in Löben angesteuert werden.

Der Wahlausschuss kommt dann am Dienstag, 11. Juni, 13 Uhr, im Rathaus Annaburg zusammen, um die Ergebnisse der Abstimmungen für den Stadtrat und die Ortschaftsräte festzustellen.