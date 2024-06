Der Gewerbeverein der Parkstadt Wörlitz hat Kandidaten für den Stadtrat Oranienbaum-Wörlitz eingeladen. Was sie in der nächsten Legislaturperiode erreichen wollen.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Wörlitz/MZ. - Nein, in einen wirklichen Wahlkampf sind die zwei Frauen und vier Herren im Vorfeld des Urnengangs am 9. Juni nicht geschritten. Einzig Jana Pfeifer präsentierte sich am Donnerstagabend im Saal des historischen Gasthofs „Zum Eichenkranz“ in Wörlitz streitlustig. Die durch sie vertretene Wählergruppe „Modern und Transparent“ (MuT) wolle die AfD möglichst komplett aus dem Oranienbaum-Wörlitzer Stadtrat drängen, verkündete die Griesenerin offensiv.