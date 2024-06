Der Wahlsonntag im Jessener Land: Einige Wahllokale geben noch am Abend ein erstes Stimmungsbild zu Stadtratswahlen. Wie die Auszählungen in Zahna-Elster, Jessen und Annaburg verlaufen und wo sie in Gefahr waren.

Erste Prognosen zu Stadtratswahlen - Wie die Auszählungen in Zahna-Elster, Jessen und Annaburg am Sonntag verlaufen

Jessen/MZ. - Von unliebsamen Ereignissen verschont geblieben ist dem Vernehmen nach der Wahltag im Jessener Land. Allerdings – phasenweise ging es nicht ohne Anstehen. Die Stimmzettel zur Europawahl maßen schließlich 80 Zentimeter in der Länge. Insbesondere ältere Mitbürger mochten es da etwas schwerer haben, die Vielfalt der Einträge zu durchschauen.

„Es dauert tatsächlich etwas länger“, bekundet denn auch Simone Lindemann, die Vorsteherin im Wahllokal im Jessener Seniorentreff. Der eine oder die andere nimmt sich halt erst in der Wahlkabine die Zeit, die Stimmzettel gründlich zu studieren. Selbst, wer seine eigene Wahlpräferenz bereits hat, schaut sich oft den Vordruck von oben bis unten durch.

Nach der Wahl zum Frühschoppen

Auch abseits der Kernstadt Jessen, in den Ortsteilen, haben die Vorstände ohne Pause zu tun. Das ist zum Beispiel ganz genauso in Klöden. Allerdings gibt es hier eine Besonderheit: Um 10.30 Uhr beginnt der Frühschoppen zum Heimatfest. Und da macht es sich gut, dass die „Wilden Mexikaner“, eine Gruppe um die jungen Organisatoren des Heimatfestes, die Einwohner mit dem Motorenklang ihrer Mopeds und lauter mexikanischer Musik ab 9 Uhr geweckt haben. Entsprechend groß ist der Andrang im Wahllokal unmittelbar vor dem Frühschoppen, berichtet Marion Wartenburger, die Chefin im Wahllokal, das in der Kindertagesstätte zu finden ist. Insgesamt zählt Klöden 391 Wahlberechtigte, Zur Mittagsstunde hat etwas über ein Drittel seine Wahlentscheidung getroffen. Die Briefwähler nicht mitgerechnet.

Lange Schlangen auch vorm Wahllokal in Elster

„Der Anteil der Briefwähler nimmt zu“, ist der Eindruck von Martina Schurad. Sie gehört zum Wahlvorstand Prettin 1 im dortigen Gemeinschaftshaus. Mit knapp 200 Wählern von insgesamt 644 Berechtigten, liegt auch hier kurz nach 13 Uhr die Quote der Stimmabgaben im durchschnittlichen Bereich im Vergleich zu den anderen Lokalen, die die MZ besucht. Das bestätigt auch Mandy Hauptmann wenige Minuten später. Sie ist mit ihrem Wahlvorstand nicht weit entfernt. Das Lokal Prettin 2 ist im Nachbarraum des Gemeinschaftshauses zu finden.

„Wir haben sechs Wahlkabinen aufgestellt und die haben wir auch gebraucht“, stellt Tino Petrik, der Elsteraner Wahlvorsteher, klar. Zeitweise am frühen Vormittag standen die Wähler und Wählerinnen von der Tür zum Wahllokal bis zur Haupteingangstür Schlange. Das sind einige Meter. Allerdings hatte das Team jeweils zwei Musterwahlzettel ausgehängt.

Erste Prognosen zu den Stadtratswahlen

Den Reigen mit Ergebnissen zur Stadtratswahl, in dem Fall für Jessen, hat der Wahlvorstand Naundorf bei Seyda eröffnet. 19.38 Uhr lagen die Ergebnisse aus dem kleinen Wahllokal vor, nachdem zuvor bereits die Stimmen für die Europawahl und den Kreistag ausgezählt waren. CDU vor AfD, Linke und Wir für Hier, lautet in dem Ort die Reihenfolge. War das bereits ein Trend für den Stadtrat? Wohl nicht.

Zeitweise war die Warteschlange am Wahllokal im Jessener Seniorentreff den Schilderungen zufolge noch länger als im Foto. Die Wähler nahmen es gelassen. (Foto: Klaus Adam)

Eine Stunde später steht die CDU immer noch vorn, gefolgt von Wir für Hier und der AfD. Dass im Stadtrat Jessen einige gravierende Veränderungen anstehen, war vor dem Wahlsonntag klar, da von der SPD niemand kandidierte und die Bürgerinitiative Jessen nicht mehr mit eigener Liste vertreten ist. Zu den bemerkenswerten Einzelergebnissen gehört jenes aus Battin. In dem Ort kommt Wir für Hier nach dem vorläufigen Ergebnis auf fast 43 Prozent und lässt alle anderen mit deutlichem Abstand hinter sich.

Im Stadtrat Annaburg führt gegen 21 Uhr die Freie Wählergemeinschaft vor der AfD, der CDU und der Interessengemeinschaft für Feuerwehr und Bürgerwohl. In Zahna-Elster liegt die CDU vorn, es folgen die Freien Wähler und der AfD. Doch zu dem Zeitpunkt wurde in mehreren Wahllokalen noch fleißig gezählt. Die Wahlbeteiligung lag da in Annaburg bei 60, in Jessen bei 53,5 und in Zahna-Elster bei 53 Prozent.

Wahlleiter sind zufrieden mit dem Ablauf

Erleichtert ist Jessens Wahlleiter Sven Fischer am Sonntagnachmittag, denn die Bedenken dass die für die Europawahl abgegebenen Stimmen in Klossa, Schützberg und Naundorf bei Seyda in Nachbarwahllokalen mit den dortigen Stimmen ausgezählt werden müssen, besteht da nicht mehr. In allen drei Orten haben sich zu dem Zeitpunkt mehr als 30 Leute zur Abstimmung eingefunden, so dass die Anonymität der Stimmabgabe gewährleistet ist und die Auszählung in den jeweiligen Ortschaften erfolgen kann. Vor Beginn der Abstimmung war an allen Wahllokalen kontrolliert worden, dass sich im vorgeschrieben Abstand zu den Abstimmungslokalen keine Wahlwerbung befindet.

In Annaburg wird am Sonntagnachmittag ebenfalls aufgeatmet. „Eine Sorge weniger“, sagt Wahlleiterin Darleen Hiefer. In den beiden kleinen Wahllokalen in Purzien und Premsendorf sind ebenfalls deutlich mehr als 30 Stimmen für das Europaparlament zusammengekommen, so dass die vorbereitete Variante, Auszählung der Stimmen mit denenen im Wahllokal Löben, entfallen kann. Einen großen Berg an Arbeit hat der eine Briefwahlvorstand in Annaburg zu leisten. Über 900 Wahlberechtigte hatten sich für Briefwahl entschieden (Stand später Nachmittag).

Zufrieden mit dem Wahlablauf zeigt sich Zahna-Elsters Stadtwahlleiterin Simone Kase am späten Sonntagnachmittag.„Es läuft so, wie es laufen soll.“ Und sie fügt an: „Meine Leute sind super“, würdigt sie die Arbeit der Wahlhelfer. Über 100 Personen sind in Zahna-Elster im Einsatz.