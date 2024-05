Halle (Saale)/MZ/VS - Der Salzlandkreis steht in den kommenden Jahren „eine riesige Chance“ bevor, ist sich Frank Klemmer, Lokalchef der Mitteldeutschen Zeitung und der Volksstimme, sicher. Auch im Zuge der bevorstehenden Kommunalwahlen sei es jetzt entscheidend, dafür die richtigen Weichen zu stellen.

So sei der Landkreis genau zwischen Halle und Magdeburg eigentlich ideal gelegen, um Wohnraum anzubieten, etwa für die Intel-Ansiedlung bei Magdeburg, aber „der Bauboom ist vorbei“, konstatiert Klemmer. Ebenso gebe es Probleme, vor allem geeignete Fachkräfte zu finden. Bei der Arbeitsagentur blicke man deshalb auch ernüchtert auf die Situation, die „jetzt, wo sie endlich Plätze zu vergeben hätten, keine Bewerber mehr finden“, erzählt der Lokalchef Frank Klemmer im Podcast „Wahl lokal“ der Mitteldeutschen Zeitung und der Volksstimme.

Homeschooling wegen Lehrermangels

Im Podcast „Wahl lokal“ werfen die Moderatoren Stefan B. Westphal und Anna Petersen gemeinsam mit ihren Gästen im Vorfeld der Kommunalwahlen in Sachsen-Anhalt jede Woche einen Blick auf andere Themen und Probleme im Land. Eines davon sind die vielen Probleme, die den Salzlandkreis in den letzten Monaten und Jahren stark gebremst haben.

„Es gibt eine ganze Reihe von Themen, die jetzt auch gerade in den letzten Wochen und Monaten nochmal stark in den Fokus getreten sind“, berichtet Frank Klemmer. Ein großes Thema im Salzlandkreis sei der Lehrermangel. „Es gibt Schulen, wo wir in den vergangenen Wochen Homeschooling hatten“, natürlich ohne Pandemie, sondern aus der Not heraus.

„Gesundheitspolitik ist im Salzlandkreis gerade ein ganz großes Thema“

Und auch die „Gesundheitspolitik ist im Salzlandkreis gerade ein ganz großes Thema“, weiß Frank Klemmer. So sei kürzlich die Notaufnahme in Bernburg weitgehend geschlossen worden. Gleichzeitig seien aber auch die letzten stationären Abteilungen vom Klinikum Staßfurt nach Bernburg verlagert worden. Viele Menschen im Landkreis fragen sich nun: „Wie komme ich dann schnell ins Krankenhaus?“

All das könne auch Arbeitnehmer und Fachkräfte davon abhalten, sich im Salzlandkreis niederzulassen.

Mit welchen Problemen - aber auch Chancen - der Salzlandkreis sonst noch zu kämpfen hat, ist Thema des Podcasts „Wahl lokal“, der überall dort zu finden ist, wo es Podcasts gibt.