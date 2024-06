Albrecht Schneidewind, Burkhardt Mathe, Lothar Gruber und Thomas Helbig - Ortschefs in Mehringen, Groß Schierstedt, Schackenthal und Schackstedt - treten nicht wieder zur Wahl an. Welche Gründe sie haben.

Kommunalwahl am 9. Juni

Aschersleben/MZ - Mindestens vier Ortsteile der Stadt Aschersleben werden nach der Kommunalwahl neue Ortsbürgermeister bekommen. Mit Albrecht Schneidewind in Mehringen und Burkhard Mathe in Groß Schierstedt verlassen nach dem 9. Juni zwei kommunalpolitische Urgesteine die Bühne. Und auch Schackenthals Ortsbürgermeister Lothar Gruber und Schackstedts Ortschef Thomas Helbig treten nach zwei bzw. einer Wahlperiode(n) nicht wieder an.