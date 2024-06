Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Aschersleben/MZ - Mit einer 25-köpfigen Gruppe von Interessierten hat sich die Widab kürzlich auf einen Rundgang durch die Ascherslebener Innenstadt begeben. Gemeinsam geht es für die Teilnehmer über Vorder- und Hinterbreite, die Hinterhöfe an der alten Seifenfabrik, vorbei am Grauen Hof bis zur Rückseite der Baustelle in der Hohen Straße. Zwischenstationen sind aktuelle, bereits abgeschlossene und künftige Projekte der Ascherslebener Gebäude- und Wohnungsgesellschaft (AGW), deren Geschäftsführer Mike Eley einiges dazu zu erzählen weiß.