Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Aschersleben/MZ - Was bewegt in Aschersleben und in den Ortsteilen die Menschen? Wie soll sich der neue Stadtrat zusammensetzen, der am 9. Juni gewählt wird? Wer noch nicht weiß, welcher Partei, Wählervereinigung oder welchem Kandidaten er seine Stimme geben möchte, der konnte am Donnerstag Positionen und Programme vergleichen und seine Fragen loszuwerden.