Bernburg/MZ. - Wäre am Donnerstag schon Europawahl gewesen, dann wäre die AfD in Bernburg der große Sieger gewesen. Zumindest bei den Unter-18-Jährigen. Denn der Kinder- und Jugendring Sachsen-Anhalt hatte wieder eine U18-Wahl organisiert, die in Bernburg vom Jugendbeirat durchgeführt wurde. Schüler von der Sekundarschule „Campus Technicus“ ab zwölf Jahren hatten die Möglichkeit, im Wahllokal im Schülerland der Stiftung Evangelische Jugendhilfe St. Johannis ihr Kreuz bei einer der 14 Parteien zu machen. In der Freien Sekundarschule wurde separat gewählt. Am Gymnasium Carolinum wird es vor der Wahl der Erwachsenen am 9. Juni mit der Juniorwahl etwas Ähnliches geben.