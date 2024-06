Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Bernburg/MZ - - Die AfD ist der Gewinner der Kreistagswahl. Mit mehr als 30 Prozent konnte sie fast ein Drittel aller abgegebenen Stimmen auf sich vereinen, vor CDU und SPD. Schaut man sich jedoch die Wahlergebnisse im Einzelnen an, konnten sich in einigen Regionen die Blauen gegen den Trend im gesamten Kreis nicht als Wahlsieger durchsetzen. Besonders groß war der Vorsprung der CDU vor der AfD in Alsleben (mehr als 14 Prozent). Die Wahlbeteiligung lag im Salzlandkreis bei 57,4 Prozent und damit knapp 8 Prozent höher als bei der Kreistagswahl 2019, als 49,5 Prozent der Wähler an die Urnen traten.