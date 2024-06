Aschersleben/MZ/kwu - Noch bis Freitag, 7. Juni, 18 Uhr, ist die Briefwahlausgabestelle im Ascherslebener Rathaus geöffnet. Sie ist im Ratssaal eingerichtet. Jeder Wähler, der die Möglichkeit der Briefwahl nutzen möchte, kann dort die entsprechenden Unterlagen anfordern bzw. die ausgefüllten Briefwahlunterlagen abgeben.

Die Briefwahl kann dann auch direkt im Rathaus erfolgen. Dazu ist die Wahlbenachrichtigungskarte mitzubringen. Es ist aber auch möglich, ohne Karte die Briefwahl vorzunehmen. In diesem Fall muss der Personalausweis vorgelegt werden, heißt es aus der Stadtverwaltung. Aufgrund der gleichzeitig stattfindenden Wahlen und der entsprechenden Herausgabe von Unterlagen für die Europawahl, Kreistagswahl, Stadtratswahl sowie Ortschaftsratswahlen kann es zu Wartezeiten kommen.

Die endgültigen Abgabetermine der Wahlunterlagen sind für die Kommunal- und für die Europawahl unterschiedlich. Die Stimmzettel für die Kommunalwahl können bis zum Sonntag, 9. Juni, 18 Uhr, in den Briefkasten am Ascherslebener Rathaus eingeworfen oder im Bürgerbüro abgegeben werden. Die Unterlagen für die Europawahl müssen bis 15 Uhr im Ascherslebener Rathaus sein oder können bis 18 Uhr beim Landkreis in Bernburg eingereicht werden.

In den kommenden Tagen ist die Briefwahlausgabestelle in Aschersleben zu folgenden Zeiten besetzt: Dienstag: 9 bis 16 Uhr, Mittwoch: 9 bis 15 Uhr, Donnerstag: 9 bis 18 und Freitag: 9 bis 18 Uhr.