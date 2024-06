Halle (Saale)/MZ/VS - Wenn Sachsen-Anhalt am 9. Juni zu den Kommunalwahlen aufruft, wird es wohl auch in diesem Jahr große Unterschiede in den politischen Präferenzen zwischen Stadt und Land geben. „Wir leben in einer Zeit von zunehmenden Stadt-Land-Konflikten“, sagt Professor Dr. Christian Stecker, Politikwissenschaftler und Wahlforscher an der Technischen Universität Darmstadt.

So seien Universitätsstädte wie Halle oder Magdeburg oft weit entfernt von den Präferenzen, die auf dem Land stark ausgeprägt seien: „Die Grünen und die AfD besetzen unterschiedliche Pole in diesem Stadt-Land-Konflikt“, sagt Stecker im Podcast „Wahl lokal“ der Mitteldeutschen Zeitung und der Magdeburger Volksstimme.

Kleinere Gemeinden wiederum haben meist eine höhere Wahlbeteiligung als größere Städte

Im Podcast „Wahl lokal“ werfen die Moderatoren Stefan B. Westphal und Anna Petersen gemeinsam mit ihren Gästen im Vorfeld der Kommunalwahlen in Sachsen-Anhalt jede Woche einen Blick auf andere Themen und Probleme im Land. Eines davon ist das Wahlverhalten und warum der Wohnort oft ausschlaggebend für das Nichtwählen ist.

Lesen Sie auch: Weitere Podcasts von Mitteldeutscher Zeitung und Volksstimme

Kleinere Gemeinden wiederum haben meist eine höhere Wahlbeteiligung als größere Städte und Gemeinden, weiß Christian Stecker. Das liege zum einen daran, dass man sich in kleineren Orten besser kenne und sich vor den Nachbarn nicht blamieren wolle. Aber auch das Alter spiele eine Rolle: „Wir wissen zum Beispiel, dass ältere Menschen eher wählen gehen als jüngere.“

Spielt das Wetter eine Rolle für die Wahlbeteiligung?

Das Wetter spiele dagegen keine so wichtige Rolle: „Wir wissen durchaus, dass Wetter Wahlbeteiligungen verändert, aber auch jetzt nicht so asymmetrisch“, erklärt Stecker. Das heißt, es sind vielleicht weniger Leute zur Wahl gegangen, aber das heißt nicht: „Auf einmal bleiben alle Grünen zu Hause.“

Welche Faktoren für eine höhere Wahlbeteiligung sorgen und warum es auch innerhalb von Städten große Unterschiede gibt - das ist Thema des Podcasts „Wahl lokal“, der überall dort zu finden ist, wo es Podcasts gibt.