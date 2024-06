Rund 1,8 Millionen Menschen sind am heutigen Sonntag, 9. Juni, in Sachsen-Anhalt zur Wahl aufgerufen. Die Wahllokale sind bis 18 Uhr geöffnet.

Wahlen in Sachsen-Anhalt gestartet: 1,8 Millionen zur Stimmabgabe aufgerufen

Eine Frau wirft ihren Stimmzettel in ein Wahlurne.

Magdeburg - In Sachsen-Anhalt sind die Wahllokale für die Stimmabgabe zur Europa- und Kommunalwahl geöffnet. Pünktlich seit 8 Uhr könnten die Menschen ihre Stimmen abgeben, es seien keine Störungen bekannt, hieß es am Sonntagvormittag aus der Geschäftsstelle der Landeswahlleiterin in Magdeburg.

Wahl 2024: Hier finden Sie ab 9. Juni alle Ergebnisse, die neue Sitzverteilung sowie Gewinne und Verluste.

Etwa 1,8 Millionen Menschen im Land sind aufgerufen, ihre Stimmen abzugeben. Bei den Kommunalwahlen werden die Kreistage, Stadt- und Gemeinderäte sowie Ortschaftsräte und Ortsvorsteher neu gewählt. 16- und 17-Jährige können ihre Stimme erstmals auch bei der Europawahl abgeben.

Mit Video: Welche Faktoren haben Einfluss auf Wahl und Wahlbeteiligung - und welche nicht?

Die Wahllokale sind bis 18 Uhr geöffnet, danach beginnen die Wahlvorstände mit der Auszählung der Stimmen für die Europawahl. Mit den ersten Zwischenergebnissen wird gegen 19 Uhr gerechnet.