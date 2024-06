Bei den Kommunalwahlen in Sachsen-Anhalt ist die AfD in den meisten Gemeinden als stärkste Kraft hervorgegangen. Doch es gibt auch interessante Einzeldaten, die vom Schnitt abweichen. Das sind die Ausreißer.

Magdeburg/DUR - Bei der Europawahl ist die AfD in allen Landkreisen und in 213 von 218 Gemeinden als stärkste Kraft hervorgegangen. Bei der Kommunalwahl in Sachsen-Anhalt ist das Ergebnis hingegen etwas differenzierter.

Kommunalwahl in Sachsen-Anhalt: SPD nur in neun Gemeinden vorn

In neun von 14 Landkreisen holte die AfD die meisten Stimmen. Die CDU entschied fünf Landkreise für sich.

Mit Blick auf die Gemeinden in Sachsen-Anhalt ist die AfD in 104 von 218 Gemeinden stärkste Kraft bei den Kreis- und Stadtratswahlen geworden, die CDU in 85. Die SPD konnte nur in neun Gemeinden die meisten Stimmen auf sich vereinen, in 19 Gemeinden setzten sich Wählergruppen durch.

CDU in Harzgerode besonders stark, AfD in Schnaudertal

Das stärkste Ergebnis holte die CDU in Harzgerode (Harz) mit 53,3 Prozent der Stimmen, das schwächste in Blankenheim (Mansfeld-Südharz) mit 8,7 Prozent. Als absolute AfD-Hochburg bei den Kommunalwahlen zeigte sich Schnaudertal im Burgenlandkreis mit einem Anteil von 45,2 Prozent der Stimmen für die Partei, die in Sachsen-Anhalt als gesichert rechtsextrem eingestuft wurde. Den niedrigsten Zustimmungswert erhielt die AfD mit 15,4 Prozent in Ilsenburg (Harz).

AfD siegt in zwei der drei Großstädte von Sachsen-Anhalt

Selbst in zwei der drei Großstädte dominierte die Alternative für Deutschland. In Halle und Dessau ging sie aus den Stadtratswahlen als stärkste Kraft hervor, in Magdeburg behielt die CDU die Oberhand.

Ampel-Parteien verlieren in Sachsen-Anhalt besonders deutlich

Große Verlierer der Kommunalwahl sind die Ampel-Parteien. Die Grünen haben in Sachsen-Anhalt ihren Stimmanteil nahezu halbiert (4,5 Prozent), die FDP ebenfalls (3,4 Prozent), die SPD hat 1,8 Prozentpunkte verloren (11,8 Prozent).

Den höchsten Stimmanteil erzielten die Sozialdemokraten mit 42,5 Prozent in Harbke (Börde), hier siegte die SPD deutlich vor der AfD. Das schwächste Ergebnis holte die SPD im Südlichen Anhalt mit nur 2,1 Prozent der Stimmen.

Kein gutes Pflaster war Harbke hingegen für die FDP, hier kamen die Liberalen auf nur 0,2 Prozent der Stimmen. Das stärkste Ergebnis erreichte die FDP mit 18,8 Prozent in Könnern (Salzlandkreis), lagen damit aber dennoch hinter der CDU (20,9 Prozent) und der AfD (34,6 Prozent).

Die Grünen erzielten ihr bestes Resultat in Halle mit 11,4 Prozent der Stimmen.

Linke muss in Sachsen-Anhalt die größten Verluste hinnehmen

Die meisten Verluste musste die Linke hinnehmen, sie verlor bei den Kommunalwahlen in Sachsen-Anhalt gegenüber 2019 fast sieben Prozentpunkte und steht nun nur noch bei 8,3 Prozent. Den meisten Zuspruch erhielt die Linke mit 21,7 Prozent in Köthen (Anhalt-Bitterfeld). Das schlechteste Ergebnis erzielte die Linke in Schönburg (Burgenlandkreis), wo nur 1,4 Prozent der Menschen ihr Kreuz für die Partei setzten.

Die stärkste Wahlbeteiligung wurde mit 78,2 Prozent in Schnaudertal (Burgenlandkreis) gemessen. In Egeln (Salzlandkreis) gaben nur 43,9 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme ab - der niedrigste Wert Sachsen-Anhalts.