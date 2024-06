Bei der Kommunalwahl haben fast ein Drittel der Wählerinnen und Wähler in Sachsen-Anhalt für die AfD gestimmt. Die Reaktionen auf den Wahlerfolg gehen stark auseinander.

So reagieren Leser auf das starke Ergebnis der AfD in Sachsen-Anhalt

Die AfD ist bei den Kommunalwahlen in Sachsen-Anhalt als Siegerin hervorgegangen. Das erhitzt im Internet die Gemüter.

Magdeburg/MZ/VS. - Die Kommunalwahl in Sachsen-Anhalt hat gezeigt, dass fast ein Drittel der Wählerinnen und Wähler die AfD unterstützen. Die Reaktionen auf das starke Wahlergebnis der in Sachsen-Anhalt als rechtsextrem eingestuften Partei sind kontrovers, was eine tiefe politische Spaltung offenbart.

Für viele Leserinnen und Leser der Mitteldeutschen Zeitung und der Volksstimme war offenbar die Politik der Ampelregierung ein entscheidender Faktor, um ihr bei der Kommunalwahl einen Denkzettel zu verpassen. Der Frust über die Bundesregierung ist überall im Internet greifbar und präsent.

So auch auf den Instagram-Seiten von Mitteldeutscher Zeitung und Volksstimme. So schreibt ich_wer_den_sonst2376 zum Wahlergebnis: "Es ist schlicht und einfach ein Denkzettel für die verfehlte Politik der anderen Parteien!" Ähnlich schätzt es tieflicht ein: "Viele regen sich auf, dass die AFD gewählt worden ist. Es musste mal sein, um die anderen Parteien zum Umdenken zu zwingen. Traurig, dass es so weit kommen musste, aber damit es uns besser geht, müssen sich grundlegende Dinge ändern. Jetzt geht es darum zu sehen, ob die SPD, CDU und die anderen draus gelernt haben."

Viele Leserinnen und Leser geschockt von AfD-Ergebnis

Ein großer Teil der Leserinnen und Leser zeigt sich hingegen geschockt von den starken AfD-Ergebnissen bei den Kommunalwahlen in Sachsen-Anhalt, chellischote schreibt etwa bei Instagram: "Ein bedauernswertes Ergebnis, aber ein Grund mehr, sich für die Demokratie einzusetzen, auch vermehrt und stärker in den Kommunen!"

the_real_heydi zeigt sich ebenfalls betroffen von den starken Werten der AfD: "Ich war immer stolz, aus Sachsen-Anhalt zu stammen. Mittlerweile kann ich mich nur noch schämen. Die sogenannte Alternative dürfte für fast niemanden wählbar sein, der sich auch mal nur die Mühe machen würde, eine Zusammenfassung des Wahlprogramms zu lesen. Und mal ganz nebenbei, ohne Zuzug von außerhalb Deutschlands sähe es vor allem im sozialen Bereich noch viel trauriger aus."

712susi zeigt sich enttäuscht von der aktuellen Politik und spürt trotz eines Vollzeitjobs einen sinkenden Lebensstandard: "Ich schäme mich nicht, hier zu wohnen. Aber ich habe die Nase voll von der derzeitigen Politik, den vielen leeren Versprechungen und dass trotz ("systemrelevantem") Vollzeitjob unser Lebensstandard weiter sinkt, .... Ich glaube nicht, dass sich mit AFD was ändert, aber wir werden sehen. Bis zur nächsten Wahl!"