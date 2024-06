Kommunalwahl im Saalekreis Auszählungen bis tief in die Nacht: Ist die Belastung für Wahlhelfer zu groß?

Die ehrenamtlichen Wahlhelfer mussten am Sonntag teils vier Wahlen nacheinander auszählen. Das dauerte oft bis weit in die Nacht hinein - mancherorts sogar länger. Nun gibt es Stimmen, dass die Freiwilligen so überlastet werden. Doch gibt es Alternativen?