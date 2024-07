Sangerhausen/MZ. - Jeweils drei Stimmen für die Fraktionen von CDU und AfD und je einen für die Fraktionen von Bürgerinitiative Sangerhausen (BIS), Bürgerinitiative Ortsteile Sangerhausen (BOS)/FDP, SPD und Linke – das ist die Sitzverteilung in den Ausschüssen des frisch konstituierten Stadtrats.

Haupt- und Sanierungsausschuss

Dem beschließenden Hauptausschuss gehören in dieser Legislatur für die CDU Andreas Skrypek, Frank Schmiedl und Regina Stahlhacke an, für die AfD sitzen Andreas Gehlmann, Andy Bärschneider und Isabell König in dem Gremium. Klaus Peche (BIS), Gerhard von Dehn-Rotfelser (BOS/FDP), Arndt Kemesies (SPD) und Holger Hüttel (Linke) komplettieren den Hauptausschuss.

Im ebenfalls beschließenden Sanierungsausschuss sitzen Volker Schachtel und Patrick Ruppe für die CDU, den Namen des dritten Mitglieds werde man nachreichen, hieß es in der Ratssitzung. Die AfD schickt Martin Thunert, Andy Bärschneider und Thomas Wilke in den Sanierungsausschuss. Die weiteren Mitglieder: Klaus Peche (BIS), Gerhard von Dehn-Rotfelser (BOS/ FDP), Arndt Kemesies (SPD) und Sabine Künzel (Linke).

Vier beratende Gremien im Sangerhäuser Stadtrat

Dem beratenden Finanzausschuss gehören für die CDU Holger Scholz und Martin Sanhen an – auch hier wollen die Christdemokraten ein drittes Mitglied noch benennen. Die AfD schickt Danilo Siefke, Franziska Koch und Andrea Baust in den Finanzausschuss. Die weiteren Mitglieder: Daniel Predatsch (BIS), Tim Schultze (BOS/FDP), Erik Hille (SPD) und Klaus Kotzur (Linke).

Auch für den Bauausschuss will die CDU das dritte Mitglied neben Frank Wedekind und Patrick Ruppe später benennen. Für die AfD gehören ihm Uwe Ostrowski, Danilo Siefke und Martin Thunert an, Käthe Milus (BIS), Uwe Görlich (BOS/FDP), Erik Hille und (SPD) und Klaus Kotzur (Linke) komplettieren ihn.

Die Mitglieder im Schul- und Sozialausschuss: Für die CDU Sandra Biedermann, Martin Sanhen und ein noch zu benennendes drittes Mitglied, für die AfD Andy Bärschneider, Thomas Wilke und Isabell König, für die BIS Silke Seifert, für die BOS/FDP Tim Schultze, für die SPD Helmut Schmidt und für die Linke Karoline Spröte.

Im Ausschuss für Wirtschaft, Kultur und Tourismus sitzen für die CDU Holger Scholz, Frank Schmiedl und ein noch zu benennendes drittes Mitglied, für die AfD Uwe Ostrowski, Franziska Koch und Danilo Siefke, für die BIS André Reick, für die BOS/FDP Alexander Janzen, für die SPD Helmut Schmidt und für die Linke Holger Hüttel.

Berufene Bürger

Vier Fraktionen haben schon berufene Bürger benannt. Die Linke schickt André Röthel in den Finanzausschuss, Anne Mueller-Steglich in den Sozialausschuss, Johannes Wenschuh in den Bauausschuss und Janine Wenschuh in den Wirtschaftsausschuss.

Für die BIS beraten Maik Schunke (Finanzen), Annette Böhme (Soziales), Andreas Ehlert (Bau) und Andreas Sonntag (Wirtschaft). Die SPD holt Rudolf Henkner (Finanzen), Kai Völkel (Soziales), Jürgen Frenzel (Bau) und Friedrich Ruschke (Wirtschaft). Und für die AfD gehört Bernd Hecker dem Sozialausschuss an.