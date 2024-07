Der Gemeinderat des Seegebiets Mansfelder Land konstituiert sich. Klaus Gremmes ist mehrheitlich in geheimer Abstimmung zum Gemeinderatsvorsitzenden gewählt worden.

Wer in welchen Fraktionen im Gemeinderat des Seegebiets Mansfelder Land mitwirkt

In geheimer Wahl wurde der neue Vorsitzende des Gemeinderates gewählt. Bürgermeister Martin Blümel (parteilos) und Sabine Mennicke, seine Stellvertreterin, leeren die Wahlurne.

Röblingen/MZ. - Eine Reihe neuer Abgeordneter nahm zur ersten Sitzung des Gemeinderats Seegebiet Mansfelder Land in der Festscheune in Röblingen vor zahlreichen Besuchern Platz. Der Gemeinderat zeigte sich in neuer Formation, denn auch die Fraktionen haben sich im Vorfeld neu gefunden.