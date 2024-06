Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Sangerhausen/MZ. - Dort, wo sich sonst der Kreistag trifft und über die Zukunft von Mansfeld-Südharz mitentscheidet, steht am Sonntagabend Mario Bößenroth im Foyer der Mammuthalle in Sangerhausen. Es ist der Abend der EU-Wahl in Mansfeld-Südharz, auch der Kreistag, Stadräte und Gemeinderäte werden an diesem Sonntagabend gewählt. 23.14 Uhr steht fest: Die AfD ist die Gewinnerin des Abends. Die Ergebnisse gibt es hier.