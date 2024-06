Rückblick auf die wichtigsten Beschlüsse des Kreistages in Mansfeld-Südharz in den letzten fünf Jahren

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Sangerhausen/MZ. - Als die Mitglieder des noch aktuellen Kreistags sich im Juli 2019 zusammenfanden, hieß die Landrätin noch Angelika Klein (Linke), an Corona war nicht zu denken und abgestimmt wurde noch per Handzettel. Fünf Jahre später hat sich nicht nur das geändert. Was war also los in den fünf Jahren und was wird bleiben?