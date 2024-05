Im Podcast „Wahl lokal“ spricht Joel Stubert, Chefreporter der MZ in Sangerhausen, über die anstehenden Kommunalwahlen in Mansfeld-Südharz. Welche Themen werden zwischen Süßem See und Stolberg, zwischen Bergbautradition und Strukturwandel entscheidend sein? Ein Gespräch über den kommunalen Finanzfrieden, ÖPNV und den Kampf um mehr Ärzte im Landkreis.

Wenn am 9. Juni in Mansfeld-Südharz ein neuer Kreistag gewählt wird, stehen die Chancen vor allem für die AfD nicht schlecht. 2019 hatte die Partei mit 19,3 Prozent die Wahl vor der CDU mit 19,0 Prozent gewonnen. Wird sie ihre Position halten können? „Ja, ich denke, dass es theoretisch möglich ist“, sagt Joel Stubert, Chefreporter der Mitteldeutschen Zeitung in Sangerhausen.

Einen ersten Trend gab es Ende April in Sangerhausen, wo bei der Oberbürgermeisterwahl die Kandidaten von CDU und AfD in die Stichwahl kamen: „Das ist am Ende 60 zu 40 für die CDU ausgegangen, bedeutet aber, dass natürlich 40 Prozent für die AfD gewählt haben“, blickt Stubert im Podcast „Wahl lokal“ von Mitteldeutscher Zeitung und Magdeburger Volksstimme auf die Situation und das Wählerpotenzial. Wenngleich sich dies nicht auf jeden Ort übertragen ließe.

Die AfD hat sich für diese Wahl in Mansfeld-Südharz breiter aufgestellt

Im Podcast „Wahl lokal“ blicken die Moderatoren Stefan B. Westphal und Anna Petersen mit ihren Gästen vor den anstehenden Kommunalwahlen in Sachsen-Anhalt jede Woche auf andere Themen im Land. Eines davon ist die Situation im Landkreis Mansfeld-Südharz und warum die AfD trotz ihres Wahlsieges alles andere als konfliktfrei durch die letzten fünf Jahre gekommen ist. Anfangs hatte die AfD im Kreistag genau so viele Sitze wie die CDU, „dann gab's aber Streitereien“, blickt Chefreporter Stubert zurück. „Es gab mehrere Fraktionsvorsitzende“ - und schließlich auch zwei Austritte aus der Fraktion. Robert Farle, bundesweit vor allem durch seine Arbeit im Bundestag bekannt, verabschiedete sich darüber hinaus sogar ganz aus dem Kreistag.

Aber Joel Stubert weiß auch: Die AfD hat sich diesmal bei den Listenkandidaten breiter aufgestellt und scheint die Linke als Protestpartei weiter abgelöst zu haben. Im Gegensatz zur AfD verlor die Linke bei der letzten Kreistagswahl 11,2 Prozent und kam 2019 in Mansfeld-Südharz nur noch auf 15,9 Prozent.

Weitaus mehr Themen dürften zur Kommunalwahl in Mansfeld-Südharz eine Rolle spielen

Dass allerdings weitaus mehr Themen vor den Kommunalwahlen eine Rolle spielen dürften, kommt im Podcast „Wahl lokal“ auch zur Sprache. So etwa die Risse innerhalb der kommunalen Familie, die durch die vielen Klagen gegen die Kreisumlage aufgetreten sind. Vor diesem Hintergrund sei es durchaus pikant, dass so viele Bürgermeister in den Kreistag wollen, so Stubert. Torsten Schweiger (Sangerhausen, CDU), Dirk Fuhlert (Hettstedt, parteilos) oder auch Peter Kohl (Südharz, parteilos) sind Beispiele dafür.

Aber auch auf den Strukturwandel und die Verwendung der vielen Millionen Euro Fördergeld im Landkreis, die medizinische Versorgung und die möglichen Effekte der finanziellen Zuwendungen an Studenten und Praxisgründer oder auch den ÖPNV im Landkreis kommen die Moderatoren im Podcast zu sprechen.

Noch viele weitere Themen

Weitere Themen der Ausgabe sind die Schulsozialarbeit, die Bevölkerungsentwicklung im Landkreis und die Auswirkungen sowie die Schulstandorte.

Welche Themen in Mansfeld-Südharz sonst noch wichtig sind - und warum vor allem die medizinische Versorgung ein entscheidendes Thema ist - darüber spricht der Podcast „Wahl lokal“, der überall dort zu finden ist, wo es Podcasts gibt.