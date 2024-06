Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Helbra/Halle/MZ. - Für Olaf Förster aus Helbra ist der Fall seiner Mutter ein echter Amtsschimmel. Ihr kürzlich stattgefundener Umzug von der Stadt Halle in die Gemeinde Helbra hindert sie daran, an der Kommunalwahl an diesem Sonntag, 9. Juni, teilzunehmen.