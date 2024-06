Kreistagswahl in Mansfeld-Südharz: In welche Fraktion geht der Liberale Frank Meyer?

Sangerhausen/MZ. - Nach einer traurigen Wahl für alle FDP-Sympathisanten kann Frank Meyer eigentlich ganz zufrieden sein. Der Tilledaer konnte bei der Kreistagswahl 1.584 Stimmen auf sich vereinen und wird damit auch im nächsten Kreistag Mitglied sein. Da er aber der einzige seiner Liberalen ist, der ein Mandat hat, braucht der 59-Jährige nun eine Fraktion.

Viele Angebote

An Angeboten mangelt es ihm dabei nicht. CDU, SPD, FBM und die Regionalen haben schon angefragt. Wohin es Meyer verschlägt, steht noch nicht fest. „Wir haben am Montagabend erst mal Kreisvorstandssitzung der FDP, da besprechen wir das in Ruhe und danach entscheide ich“, sagt Meyer. Dabei ist es nicht unerheblich, was er macht.

Die CDU könnte mit ihm und dann elf Fraktionsmitgliedern den Abstand zur stärksten Fraktion AfD (15) verkleinern. Die SPD, die ein Mandat verlor und sechs Sitze im Kreistag hat, könnte dieses eine damit zurückgewinnen, zumal eine Zusammenarbeit mit der einzigen Grünen im Kreistag, Christine Reimann, noch unklar ist. Und die FBM könnte ebenfalls von Meyer profitieren.

Mit ihren vier Sitzen veränderte sie sich zwar nicht, allerdings bestand die FBM-Fraktion beim scheidenden Kreistag noch aus den Regionalen, dem Bauernverband sowie den beiden Feuerwehr-Kandidaten Frank Ochsner (FFW ML) und Michael Sommer (WGF) – also insgesamt neun.

Mehrere Optionen zur Wahl

Letztere dürften ziemlich sicher wieder zur FBM gehen, da man dort keine schlechten Erfahrungen gemacht hat. Auch die Regionalen, dieses Mal mit zwei Sitzen, dürften sich wieder der FBM-Fraktion anschließen. Ob dies auch wieder für den Bauernverband und seine beiden Sitze gilt, ist indes noch unsicher, entsprechende Gespräche stehen in den nächsten Tagen an.

Das liegt daran, dass dieses Mal andere Mitglieder für den Bauernverband in den Kreistag eingezogen sind. Rechnet man noch Peter Kohl hinzu, der das Mandat für die Südharz-Liste gewonnen hat und dem Vernehmen nach am ehesten zu den FBM tendiert, kann die Fraktion um den langjährigen Fraktionschef Andreas Koch im Idealfall sogar zwölf Mitglieder umfassen und so zur zweitstärksten Fraktion aufsteigen.

Im Übrigen: Auch mit anderen Parteien und Listen verbindet den FDP-ler Frank Meyer etwas. Er habe Anfang der 90-er Jahre mal für die Linke für den Gemeinderat Tilleda kandidiert, sagt er. „Und ich bin seit 20 Jahren Mitglied im Bauernverband.“