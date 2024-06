Sangerhausen/MZ. - Spannend an den Wahltagen ist immer die Wahlbeteiligung. In Mansfeld-Südharz haben zum Beispiel 51,7 Prozent aller Wahlberechtigten an der Europawahl 2019 teilgenommen, an der Bundestagswahl 2021 waren es 64,9 Prozent, die beiden letzten Kommunalwahlen (2014 und 2019) lockten in MSH 45,6 Prozent beziehungsweise 53,3 Prozent der Wahlberechtigten hinter dem Ofen hervor direkt ins Wahllokal. Wie wird das am Sonntag sein?

Landrat hofft auf hohe Wahlbeteiligung

Landrat André Schröder (CDU) hofft auf einen hohen Wert am Wahltag und ruft deshalb die Bürgerinnen und Bürger auf, zur Wahl zu gehen.

Er sagt unter anderem: „Neben den Stadt-, Gemeinde- und Ortschaftsräten wird auch der Kreistag des Landkreises Mansfeld-Südharz für die kommenden fünf Jahre neu gewählt. MSH muss handlungsfähig sein, um für die Zukunft arbeiten zu können, um den Strukturwandel in unserer Region zu gestalten. Am Sonntag werden also die Weichen für die Zukunft gestellt.“

Er appelliert, dass die Bürger von ihrem Wahlrecht Gebrauch machen, „denn so können Sie künftige Entwicklungen direkt vor Ort mitbestimmen“.

Durch die Wahl kann man mitbestimmen

Der Landrat steht mit seinem Wunsch nach einer hohen Wahlbeteiligung nicht allein da. Viele demokratische Kräfte hoffen auf ein großes Interesse der Menschen an diesen Wahlen.

Dazu gehört auch das Bündnis für Demokratie Eisleben. Tristan Galas vom Bündnis: „Am Sonntag, ja, schon morgen, wird gewählt und ich kann es jedem nur ans Herz legen, von seinem Wahlrecht Gebrauch zu machen. Nicht nur weil es ein Recht und ein Privileg ist, an der Politik teilzuhaben und auf diese Weise mitzubestimmen, wer in den Schaltstellen der Macht sitzt.“

Das Recht, die Geschicke unserer Gesellschaft durch die Stimmenabgabe mitzubestimmen, ist nach Ansicht von Galas eine historische Seltenheit und eines der wichtigsten Grundrechte eines jeden Deutschen. Dieses Recht gelte es zu schützen und man schütze es nur, indem an es nutze.

„Die Demokratie ist ein großartiges, aber fragiles, gesellschaftliches Konstrukt, erstarkende, extremistische Kräfte stellen eine Bedrohung für die Demokratie dar und es gibt nur einen Weg sie zu verteidigen: Machen Sie von ihrem Recht Gebrauch, gehen Sie wählen. Weil jede Stimme zählt. Weil Ihre Stimme zählt.“

Sprühkreide weist Weg

Um möglichst viele Menschen in der Stadt zur Teilnahme an der Wahl aufzurufen wird das Bündnis „Sangerhausen bleibt bunt!“ in Absprache mit der Stadtverwaltung Sangerhausen in einigen Bereichen Graffiti mit Sprühkreide auf den Fußwegen aufbringen.

Diese werden je nach Wetterlage bis zum Wahltag immer wieder erneuert, da sie durch Regen verschwinden. Weiterhin wurden in Teilen der Stadt Postkarten verteilt, welche zur Wahlteilnahme aufrufen. „Es ist wichtig, dass alle sich aktiv an der Demokratie beteiligen. (...) Das bedeutet nicht, alles gut zu finden, was in der Politik entschieden wird. Kritik und lösungsorientierte Diskussionen sind ein wesentlicher Bestandteil einer lebendigen Demokratie“, heißt es in einer Mitteilung des Bündnisses.