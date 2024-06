Europawahl 2024 BSW punktet bei Wahl in Mansfeld-Südharz: Warum Unterstützer nicht überrascht sind

Das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) hat bei der Europawahl in Mansfeld-Südharz aufhorchen lassen. Etabliert es sich als Alternative in der hiesigen Parteienlandschaft? Was die Unterstützer aus dem Kreis zu dem Wahlergebnis sagen.