Halle (Saale)/MZ. - Die Haltestelle am Rennbahnkreuz wirkt wie eine magische Grenze. Im Osten erstreckt sich hinter der Elisabethbrücke Halles historische Altstadt. Wer den Blick gen Westen richtet, schaut zurück in die Zukunft: Punkthochhäuser überragen die einstige Planstadt Halle-Neustadt. Die vierspurige Magistrale in Halles größtem Stadtteil wird von unzähligen Plattenbauten gesäumt. Nirgendwo in der Stadt treffen mehr Kulturen und Armut aufeinander, nirgendwo gibt es mehr Konflikte. Gemeinsam mit dem beschaulichen Stadtteil Nietleben bildet Neustadt Halles Wahlbereich eins. In der Kommunalwahl 2019 gab es dort mit etwa 45,7 Prozent die niedrigste Wahlbeteiligung.