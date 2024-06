Einige prominente Namen haben es nicht in den halleschen Rat geschafft. Im Süden der Stadt gab es außerdem einen Sonderfall.

Kuriosum bei Kommunalwahl in Halle

Bei der Kommunalwahl in Halle wurde ein Kandidat gewählt, der vor der Wahl gestorben war.

Halle (Saale)/MZ. - Die Kommunalwahl hat in Halle nicht nur Sieger und Verlierer hervorgebracht, sondern auch für eine außergewöhnliche Situation gesorgt. Der Hauptsache-Halle-Kandidat Mario Zwanzig, der im Wahlbereich 4 (Südliche Innenstadt) angetreten ist, bekam 488 Stimmen, obwohl er bereits am 10. April – knapp zwei Monate vor der Wahl – gestorben war. Ob das all seine Wähler wussten, bleibt unklar.