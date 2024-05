Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle/MZ. - Die Aggressionen gegen Politiker im Wahlkampf setzen sich fort. In Halle wurden am Freitag Wahlkämpfer der Grünen bedroht und bepöbelt. Der Landtagsabgeordnete Wolfgang Aldag und seine Parteikollegin Melanie Ranft hatten an der Saale an einem Infostand für ihre Partei geworben. Nach dutzenden „guten Gesprächen“, so Aldag, sei plötzlich ein Mann aufgetaucht und habe das Duo beschimpft. Unter anderem habe er sie als Nazis tituliert, die Kandidaten auf den Wahlplakten „Hackfressen“ genannt und Stadträtin Ranft auch sexistisch beleidigt.