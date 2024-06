Kommunalwahl in Halle mit allen Ergebnissen: Der Stadtrat in Halle wird bald in neuer Besetzung zusammen kommen, am 9. Juni wird das wichtigste politische Entscheidungsgremium der Stadt gewählt.

Halle (Saale)/MZ. In der Stadt Halle wurde an diesem Sonntag, 9. Juni, neben dem Europaparlament ein neuer Stadtrat gewählt. 56 Sitze waren in dem höchsten politischen Gremium in Halle zu vergeben.

An dieser Stelle gibt es einen aktuellen Überblick über die Wahl-Ergebnisse, auch die Zwischenstände können abgerufen werden. Die Daten werden vom Statistischen Landesamt Sachsen-Anhalt zur Verfügung gestellt. In den Grafiken können Sie sehen, welche Parteien oder Wählergruppierungen gewonnen haben.

Ergebnis Stadtratswahl 2024 in Halle: Wer hat gewonnen?

Zur Stadtratswahl in Halle 2024 treten 333 Kandidaten an, für zehn Parteien (CDU, Linke, AfD, Grüne, SPD, FDP, Freie Wähler, Die Partei, Die Basis und Volt), zwei Wählergruppen (Hauptsache Halle und Mitbürger) und einen Einzelbewerber. Vermerkt ist, in wie vielen Wahllokalen die Auszählung abgeschlossen ist. Das Ergebnis ist ein vorläufiges Wahlergebnis.