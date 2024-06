67 Kandidaten kämpfen in Petersberg um den Einzug in den Gemeinderat. Einige Änderungen sind dabei garantiert. Das sind die Hoffnungen des Bürgermeisters.

Im Rathaus in Wallwitz wird der Gemeinderat wohl die meisten seiner Sitzungen halten.

Petersberg/MZ - Gerade einmal vier der bisherigen Gemeinderäte in Petersberg treten am 9. Juni nicht erneut zur Wahl an – einer davon ist der Vorsitzende Ludger Nölle. „Ich bedaure das sehr“, sagt Bürgermeister Ronny Krimm (parteilos). „Er hatte eine ruhige, besonnene und sachliche Art. Das hat der Sitzung sehr gut getan“, ergänzt er.