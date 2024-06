Am Sonntag, 9. Juni, gibt es einiges zu entscheiden: Im Saalekreis finden die Europawahl, Kreistagswahl, Stadt- und Gemeinderatswahlen sowie Ortschaftratswahlen statt. Hier halten wir Sie aktuell auf dem Laufenden.

Kurz nach Schließung des Wahllokals in Gütz wurde die erste Urne geleert.

Teutschenthal/Salzatal/Petersberg/Wettin-Löbejün/Landsberg/Kabelsketal/MZ. - Landsberg

20:20 Uhr Im nördlichen Saalekreis laufen die Auszählungen zur Europawahl auf Hochtouren. In manchen Lokalen sind die Zählungen bereits abgeschlossen und die der Kreistagswahl haben begonnen. Gut zwei Stunden nach Schließung der Wahllokale gibt es ein erstes Stimmungsbild für die Europawahl aus Landsberg. 18 von 20 Ergebnisse liegen bereits vor. Die AfD führt mit 36 Prozent, gefolgt von der CDU mit 23 Prozent und dem Bündnis Sarah Wagenknecht mit 13 Prozent. Linke, Grüne und FDP liegen zur Zeit unter fünf Prozent. Die Wahlbeteiligung liegt bei 60,7 Prozent.18:08 Das Wahllokal in Gütz hat geschlossen, erst dann war der letzte Wähler raus. „Wir hoffen, dass wir es in vier Stunden schaffen, auszuzählen“, sagt eine Wahlhelferin. Das wären jeweils eine Stunde pro Wahl.

Wettin-Löbejün

20:20 Uhr Ähnlich sind die vorläufigen Ergebnisse zur Europawahl in den anderen Städten und Gemeinden. In Wettin-Löbejün liegt die AfD mit 38 Prozent vorne, gefolgt von der CDU mit 22 Prozent und BSW mit 12 Prozent.

Petersberg

20:20 Uhr Für die Gemeinde Petersberg liegen beim Statistischem Landesamt aktuell noch keine Ergebnisse vor.

Salzatal

20:37 Uhr Die Gemeinde Salzatal übermittelt erste Ergebnisse zu den Gemeinderatswahlen. In Kloschwitz wurden die 350 Stimmen bereits ausgezählt. Am besten abgeschnitten haben mit 44 Prozent das Bündnis für Salzatal, 21 Prozent die AfD, 11 Prozent die CDU. Die meisten Stimmen konnten bisher Thomas Otto (BfS), Marcel Pries (AfD) und Michael papendieck (Linke) sammeln. Die Auszählung wird noch andauern und kann das erste Ergebnis verändern. 20:20 Uhr Im Salzatal hat die AfD 22 Prozent der Stimmen, die bereits gezählt wurden, bekommen. Die CDU folgt mit 24 Prozent und das BSW 134 Prozent. 6 Wahllokale müssen noch ausgezählt werden.

Teutschenthal

20:20 Uhr Die AfD führt mit 36 Prozent, danach kommt die CDU mit 22 Prozent der Stimmen und das BSW mit 14 Prozent. 5 Wahlbezirke müssen noch ausgezählt werden.

Kabelsketal

20:20 Uhr Auch in Kabelsketal führt die AfD, dort mit 32 Prozent. Es folgt die CDU mit 25 Prozent und das BSW mit 15 Prozent. Ein Wahllokal muss noch ausgezählt werden.