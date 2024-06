Ferdinand Raabe ist gemeinsam mit seinem Bruder Friedemann Raabe neu in den halleschen Stadtrat gewählt worden. Welche Politik die Partei „Volt“ in Halle machen möchte.

Halle (Saale)/MZ. - Sie waren die Überraschung am Wahlabend in Halle: „Volt“, die als neue Partei erstmals in den Stadtrat einziehen wird und das sogar gleich mit zwei Mandaten. Die Brüder Friedemann und Ferdinand Raabe aus Lettin holten von den vier halleschen Volt-Kandidaten die meisten Stimmen. Mit dem 19-jährigen Ferdinand Raabe zieht sogar der jüngste Kandidat aller Zeiten in den halleschen Rat.