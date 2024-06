Jennifer Hankel ist mit 27 Jahren eine der jüngsten Wahlleiterinnen, die Dessau-Roßlau je hatte. Wie sie die vollen Tage vor der Abstimmung am Sonntag erlebt.

Endspurt vor der Wahl: So erlebt Dessaus neue Wahlleiterin die Tage vor der Abstimmung

Wahlleiterin Jennifer Hankel bereitet sich seit einem Jahr auf die Wahlen am 9. Juni in Dessau-Roßlau vor.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Dessau/MZ. - Eigentlich hätte sie seit fünf Minuten schon bei ihrer nächsten Besprechung sein müssen. Doch Jennifer Hankel bleibt entspannt und freundlich. „Ich bin generell ein gelassener Typ Mensch“, sagt die 27-Jährige. Das dürfte in ihrem Job sicher von Vorteil sein, denn die Dessauerin ist in ihrem Wohnort die Wahlleiterin für die Europa- und Kommunalwahl am bevorstehenden Sonntag, dem 9. Juni.