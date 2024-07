Ortsbürgermeister in Pirkau, Nonnewitz, Luckenau und Kayna nehmen die Wahl an.

Zeitz/MZ. - Am Mittwoch fanden die konstituierenden Sitzungen der Ortschaftsräte Pirkau, Nonnewitz, Luckenau und Kayna statt.

Die Sitzungen eröffnete jeweils das an Jahren älteste ehrenamtliche Mitglied des Ortschaftsrates. Danach fand die Wahl der Ortsbürgermeister und der Stellvertreter statt.

In Pirkau wurden Roland Meuche zum Ortschaftsbürgermeister und als sein Stellvertreter Michael Kretzschmar jeweils einstimmig gewählt.

Ralf Schenk bleibt Ortschaftsbürgermeister in Nonnewitz, seine Stellvertreterin Jaqueline Beer wurde, wie auch Ralf Schenk, einstimmig gewählt.

In Luckenau gibt es einen Wechsel. Nach dem 2019 gewählten Martin Dorniß folgt Lorena Naumann als Ortsbürgermeisterin, ihr Stellvertreter ist Dirk Jonas. Beide wurden jeweils einstimmig gewählt.

Auch in Kayna gibt es einen Wechsel. Seit 1990 war Margarete Späte Bürgermeisterin, beziehungsweise Ortsbürgermeisterin vor Ort. In der konstituierenden Sitzung am Mittwoch wurde Jens-Uwe Rauschenbach gewählt, Maik Sauppe als sein Stellvertreter, beide jeweils mit vier Stimmen, eine ungültig, in geheimer Wahl.