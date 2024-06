Die meisten Sitze im neuen Zeitzer Stadtrat gehen an die AfD. Wie die anderen Parteien und Gruppierungen abgeschnitten haben.

Zeitz hat gewählt: CDU-Kandidat Ulf Altmann erhält die meisten Stimmen als Stadtrat in Zeitz

In den Wahllokalen wurde mit Hochdruck ausgezählt. Die Stimmzettel für den Stadtrat Zeitz kamen als letzte nach denen der Europawahl und des Kreistages dran.

Zeitz/MZ. - Zeitz hat einen neuen Stadtrat. Mit bekannten Namen, aber auch vielen neuen unter den 36 Mitgliedern. Wahlsieger ist die AfD. Die meisten Stimmen konnte mit Ulf Altmann ein CDU-Stadtrat für sich verbuchen.

Gegen 3 Uhr morgens am 10. Juni stand folgendes vorläufige Endergebnis der Stadtratswahl in Zeitz fest. Alle 29 Wahlbezirke waren ausgezählt. Demnach zieht die AfD als stärkste Kraft mit 29,76 Prozent der Stimmen und damit mit zehn Sitzen in den Stadtrat ein. Alle anderen Parteien und Wählergruppen bleiben bei der Sitzverteilung einstellig. Quelle für diese Angaben ist die Stadt Zeitz.

Die ebenfalls vorläufige Sitzverteilung sieht demnach so aus: AfD: 10, CDU: 7, FWZ: 4, ALL: 3, ZZ21: 3, Linke: 2, SPD: 2, Grüne/B90, FDP, FWT, BSG: je einen Sitz (es wurden nur 35 Sitze vergeben)

Die meisten Stimmen in der Personenwahl konnte Ulf Altmann (CDU) mit 2.516 für sich verbuchen. Die Wahlbeteiligung lag bei 55,59 Prozent