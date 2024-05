Kommunalwahl 2024 Wethau geht mit zehn Bewerbern in die Wahl um die zehn Plätze im Gemeinderat

Am 9. Juni wird auch in Wethau ein neuer Gemeinderat gewählt. Auf die zehn Sitze kommen exakt zehn Bewerber. Was das Gremium weiter beschäftigen wird: die geplante Ortsumfahrung.