Viele Bürger wünschten sich am Wahlsonntag vor allem eine hohe Wahlbeteiligung, weil dann die Ergebnisse anders zu werten seien. Im R1 im Ratskeller traf man sich, um die Ergebnisse auf der Leinwand zu verfolgen.

Warten auf die Zahlen: Vor allem der Stadtrat und die Wahlbeteiligung interessieren in Zeitz

Wahlabend im R1 im Ratskeller: Die ersten Besucher sind schon am frühen Abend da und verfolgen die Ergebnisse auf der großen Leinwand.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Zeitz/MZ. - Warten auf die Ergebnisse. So endete auch dieser Wahlmarathon, wie die Wahlen der vergangenen Jahre. In Zeitz traf man sich im R1 im Ratskeller, um die Ergebnisse und Aktualisierungen auf der großen Leinwand zu verfolgen. Thema der Besucher, die am frühen Abend schon gekommen waren, war natürlich der zurückliegende Wahltag. Und die Frage, ob die Ergebnisse der Europawahl sich bei den Stimmen für den Stadtrat spiegeln. Eine große Rolle spiele die Wahlbeteiligung, da gab es auch tagsüber schon Konsens.