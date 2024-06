Zu den Gemeinden, die im Unstruttal einen neuen Gemeinderat bestimmen, zählen Freyburg, Nebra und Karsdorf. Welche Herausforderungen es gibt und was sich Bürgermeister wünschen.

Auch in Freyburg, Nebra und Karsdorf wird am 9. Juni jeweils ein neuer Gemeinderat gewählt.

Freyburg/Nebra - In sieben Gemeinden werden im Unstruttal neue Gemeinderäte bestimmt – so auch in Freyburg, Nebra und Karsdorf. Wie überall im Land ist der geringe finanzielle Spielraum der Kommunen ein Dauerthema. Möglichkeiten für Luftschlösser und Leuchttürme gibt es nicht.