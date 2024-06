Bei der Stimmenabgabe am Sonntag war zeitweilig Geduld gefragt. Was die Wähler umtreibt.

Weissenfels/MZ. - Wer am Wahlsonntag in Lützen seine Stimmen bei der Europa- und Kommunalwahl abgeben möchte, der muss schon ein wenig Zeit mitbringen. Zumindest am Vormittag bilden sich beispielsweise im Wahllokal in der Grundschule Warteschlangen. Bis zu 45 Minuten kann es dort dauern, ehe man die unterschiedlichen Stimmzettel in die Wahlurnen einwerfen kann.