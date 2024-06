Zeitz/MZ. - Das Endergebnis der Stadtrats- und Ortschaftsratswahlen ist vom Wahlausschuss bestätigt worden. Darüber informiert die Stadt Zeitz.

Am Mittwochnachmittag kam der Wahlausschuss zusammen, um die Wahlergebnisse einer Prüfung zu unterziehen. Nach Durchsicht der Unterlagen wurden die Zahlen bestätigt. Damit steht das amtliche Endergebnis der Kommunalwahlen fest und kann auf der Stadtseite www.zeitz.de eingesehen werden.

Wahlberechtigt waren für die Wahl des Stadtrates 22.919 Zeitzerinnen und Zeitzer. Ihre Stimme abgegeben haben 12.741 Personen, was einer Wahlbeteiligung von 55,59 Prozent entspricht. Nach Abzug der 320 ungültigen Stimmzettel wurden somit 12.421 gültige Stimmzettel mit 36.734 gültigen Stimmen gezählt. Die Zahlen wurden für jeden Ortschaftsrat ebenso geprüft und bestätigt.

An diesem Donnerstag, 13. Juni, tagt der bisherige Stadtrat ein letztes Mal in seiner derzeitigen Besetzung. Am Montag, 1. Juli, findet dann die konstituierende Sitzung des neu gewählten Stadtrates statt. Am Dienstag, 2. Juli, und am Mittwoch, 3. Juli, kommen bereits die neugewählten Ortschaftsräte zusammen und wählen in ihrer ersten Sitzung den jeweiligen Ortsbürgermeister.