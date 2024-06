Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Osterfeld/MZ/RIC. - Bei den Kommunalwahlen im Wethautal ging alles mit rechten Dingen zu. Zu diesem Schluss ist der Wahlausschuss der Verbandsgemeinde Wethautal gekommen. In seiner Sitzung am Dienstagabend im Rathaus in Stößen hat das Gremium sowohl die Ergebnisse des Votums zum Verbandsgemeinderat als auch der Wahlen zu den Gemeinderäten in den sieben Mitgliedsgemeinden bestätigt. Widersprüche habe es keine gegeben, informierte Gemeindewahlleiterin Cornelia Schade auf Anfrage. Damit steht das amtliche Endergebnis der Wahlen im Wethautal fest.