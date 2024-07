Alttröglitz/MZ. - In der kommenden Woche werden in der Kommunalpolitik in der Elsteraue die Weichen neu gestellt. Gleich am Montag, 8. Juli, 19 Uhr, tritt der neu gewählte Gemeinderat im kleinen Saal des Hyzet Klubhauses zu seiner konstituierenden Sitzung zusammen. Die Sitzung ist öffentlich, Einwohner können dabei sein und die Abstimmungen verfolgen. Zunächst leitet das ältestes Mitglied des Gemeinderates die Sitzung. Danach wird der neue Vorsitzende des Gremiums gewählt und übernimmt sofort die weitere Leitung der Sitzung.

Anschließend wird über die Gültigkeit der Wahlen des Gemeinderates, der einzelnen Ortschaftsräte und des neuen Bürgermeisters entschieden. Es erfolgt die Mitteilung über die gebildeten Fraktionen und deren Vorsitzenden im Gemeinderat sowie die Abstimmung über die Sitzordnung. Auch zwei stellvertretende Vorsitzende im Gemeinderat, der Vorsitzende des Finanzausschusses, des Bauausschusses und Sozialausschuss sollen am Montagabend werden gewählt.

In den nächsten Tagen treffen sich dann die Ortschaftsräte der Gemeinde Elsteraue, um sich ebenfalls zu konstituieren. Insgesamt gehören zehn Dörfer mit ihren Ortsteilen zur Einheitsgemeinde Elsteraue: Im Einzelnen sind das Bornitz, Draschwitz, Göbitz, Könderitz, Langendorf, Profen, Rehmsdorf, Reuden, Spora und Tröglitz. In den vier Orten Profen, Reuden, Draschwitz und Göbitz sind die bisherigen Amtsinhaber nicht wieder zur Wahl angetreten und so wird in diesen Dörfern ein neuer Ortsbürgermeister gesucht. Der Ortschaftsrat wählt diese Person aus seiner Mitte. In Profen findet die konstituierende Sitzung am 10. Juli, 19 Uhr, im Büro des Ortsbürgermeisters, Leipziger Straße 123 statt. In Göbitz erfährt man am 25. Juli, 18 Uhr, in der Gaststätte Dingsda in Maßnitz, wer der neue Amtsinhaber ist. In Draschwitz wird erst im August gewählt und für Reuden ist der MZ der Termin nicht bekannt.

Auch wie es in Tröglitz weiter geht, bleibt spannend. Denn Amtsinhaber Jens Zeyher (CDU) ist im Ortschaftsrat und neu wurde er auch in den Gemeinderat und in den Kreistag gewählt. Ob er weiterhin Ortsbürgermeister bleibt?