Zeitz/MZ. - In Vorbereitung der Kommunalwahl und damit auch der Stadtratswahl am 9. Juni hat die MZ den Fraktionen oder Parteien, die in der zu Ende gehenden Legislaturperiode in dem Gremium in Zeitz vertreten waren, Fragen gestellt. Damit sollen die Leser einen direkten Vergleich haben, was die Fraktionen getan haben und welche Aufgaben sie sehen. Die Antworten werden in alphabetischer Reihenfolge der Parteien/Fraktionen veröffentlicht. Die AfD wurde ebenfalls am 2. Mai angefragt, am 10. Mai noch einmal erinnert, hat aber nicht geantwortet. Weiter geht es mit Frage drei:Welche Schwerpunkte will Ihre Fraktion/Partei in der Stadtratsarbeit ab 2024 setzen? Gibt es bereits konkrete Vorhaben?