Naumburg. - Im Naumburger Gemeinderat wird es auch in den kommenden fünf Jahren kaum ein Vorbeikommen an der CDU geben. Bei der Kommunalwahl am Sonntag holte die Partei 40,8 Prozent der Stimmen und sicherte sich damit 16 der 40 Plätze im Rat. „Damit gewinnen wir einen Sitz dazu, was ich sehr erfreulich finde“, so der bisherige Fraktionschef Daniel Sturm in einer ersten Reaktion gegenüber Tageblatt/MZ.