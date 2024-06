Droyssig/MZ. - Die Kommunalwahl vom vergangenen Sonntag hat in der Verbandsgemeinde Droyßiger-Zeitzer Forst für einige Überraschungen gesorgt. So haben es laut den vorläufigen Ergebnissen zum Beispiel der ehemalige Landtagsabgeordnete Arnd Czapek in Gutenborn, der Gutenborner Bürgermeister Karsten Beyer im Schnaudertal, Tilo Körner im Verbandsgemeinderat (alle CDU), sowie die immer sehr aktiven Daniel Buchwald (RuK), Lars Teßmer und Stephan Henckens (beide Aktiv für die Gemeinde) in Kretzschau nicht mehr in die Gremien geschafft. Andere, wie der ehemalige Haynsburger Bürgermeister Hans-Jörg Exler in Wetterzeube oder Landwirt Friedrich Wagner (beide CDU) in der Verbandsgemeinde waren dagegen nach vielen Jahren kommunalpolitischer Arbeit nicht mehr angetreten.

Neu sind vor allem mit René Hebestreit, Lothar und Martina Waehler (alle Gutenborn), sowie Yvonne Gewiese (Kretzschau) vier AfD-Abgeordnete, die es neben dem wiedergewählten Uwe Gewiese (auch Kretzschau) allesamt auch in den Verbandsgemeinderat geschafft haben. In der Gemeinde Kretzschau muss aber ein Stuhl frei bleiben, weil die AfD hier einen Bewerber für ihre Stimmenzahl zu wenig hat. „Das Ergebnis ist keine Überraschung für mich. Ich habe auch keine Berührungsängste mit der AfD. Sollten rechtsradikale Tendenzen im Gremium aufkommen, werde ich rigoros dazwischen gehen“, sagt Uwe Kraneis (parteilos), Bürgermeister der Verbandsgemeinde.

Improvisierte Wahlkabine in Droyßig (Foto: Torsten Gerbank)

Kurios ist in der Gemeinde Droyßig, dass es das Ehepaar Burkhard Schmitt (CDU) und Dorothea Königer-Schmitt (Droyßig und gleichberechtigte Ortsteile) auf Anhieb in die Ratsversammlung geschafft hat, allerdings für unterschiedliche Gruppierungen. Die ehemalige Hausärztin verstärkt die Fraktion der Dugo, was für ein größeres Mehrheitengewicht sorgt. Die konkurrierende Unabhängige Bürgerinitiative Droyßig (Ubid) hat dagegen mit Kathrin Meinhardt-Alt, Ralf Kannegießer und dem bisher für die CDU im Rat vertretenden Ralf Kuhnert drei Plätze verloren.

Neu sind im Verbandsgemeinderat, trotz teilweise hoher Listenplätze, Steve Pöller (Freie Bürger DZF) und Erhard Schmalz (Bürger-Bündnis DZF). Für frischen Wind in der Bürgervereinigung Gutenborn wollen die noch sehr jungen Marcus Andrae, Julius Müller und Tino Wesser sorgen. Zusammen mit Matthias Rauh und Steve Pöller bilden sie nun eine mit der CDU gleichstarke BVG-Fraktion. Insgesamt sechs neue Ratsmitglieder gibt es auch in Kretzschau, fünf sind es in der Gemeinde Schnaudertal und immerhin noch vier in Wetterzeube. Hier hält der neu-gewählte Geschäftsführer des Abwasserzweckverbandes Weiße Elster-Hasselbach/Thierbach Andreas Stefanowski als einziger noch die CDU-Fahne hoch.

Zur Kommunalwahl am Sonntag haben die Bürger der Verbandsgemeinde Droyßiger Zeitzer Forst unter anderem darüber abgestimmt, wer ihre Interessen künftig im Verbandsgemeinderat und in den Gemeinderäten der Mitgliedsgemeinden vertritt. Die MZ gibt hier einen Überblick, wer von den Bürgern gewählt worden ist. In der Verbandsgemeinde sind mit Parteien folgende Wählervereinigungen aktiv: Droyßig und gleichberechtigte Ortsteile (Dugo), Aktiv für die Gemeinden im DZF, Real und fair für Kretzschau und unsere Region (Ruk), Unabhängige Bürgerinitiative Droyßig (Ubid), Freie Bürger Droyßiger Zeitzer Forst (FB-DZF), Bürger Bündnis Droyßiger Zeitzer Forst (BB DZF), Bürgervereinigung Gutenborn (BVG), Aktiv für die Gemeinde Kretzschau, Freie Bürger Schnaudertal, Bürgerliste Wetterzeube, Freiwillige Feuerwehr Wetterzeube.

Verbandsgemeinderat

CDU: Anemone Just (568 Stimmen),

Heiko Arnhold (277), Steffen Kühn (395), Arnd Czapek (312)

AfD: Yvonne Gewiese (638), Uwe Gewiese (623), Lothar Waehler (1.073), René Hebestreit (855), Martina Waehler (388)

Dugo: Evelyn Billing (436), Patrick Winkler (254)

Die Linke: Frank Jacob (452), Thomas Karkein (410)

Aktiv für die Gemeinden im DZF: Maik Niehaus (270)

Ruk: Dieter Kötzsch (174)

Ubid: Uwe Luksch (162)

FB-DZF: Hans-Hubert Schulze (326), Steve Pöller ( 306)

Bürger Bündnis DZF: Matthias Rauh (332), Erhard Schmalz (189)

Droyßig

CDU: Heiko Arnhold (224), Burkhard Schmitt (210)

Dugo: Patrick Winkler (296), Dr. Dorothea Königer-Schmitt (246), Caroline Münzberg (181), Danny Billing (180), Leonardo Stürtze (150), Jan Oehlert (134), Karsten Poser (133)

Ubid: Uwe Luksch (202), Michael Siebert (150), Richard Beyer (105)

Gutenborn

CDU: Steffen Kühn (201), Dr. Sebastian Rabe (171), Friedrich Wagner (157), Ralf Steinbach (148), Markus Pospischil (139)

AfD: Lothar Waehler (397), Martina Waehler (237)

BVG: Matthias Rauh (238), Marcus Andrae (219), Julius Müller (213),

Steve Pöller (213), Tino Wesser (115)

Kretzschau

CDU: Tilo Körner (228), Christian

Gebert (150), Annett Schulz (132)

AfD: Uwe Gewiese (529), Yvonne Gewiese (224)

Die Linke: Nicklas Kurzweil (149)

Ruk: Dieter Kötzsch (230), Ulf Fötzsch (128), Thomas Schmidt (126),

Einzelbewerberin: Angelika

Renner (210)

Aktiv für die Gemeinde Kretzschau: Maik Niehaus (322), Stefan Seifert (179), Steve Pusch (132)

Schnaudertal

CDU: Patrick Przybilla (146)

FBS: Hans-Hubert Schulze (329),

Ulrich Penndorf (162), Steffen Gerth (138), Swen-Karsten Böttger (124), Enrico Flache (112), Sven Förster (110), Steffen Schmidt (100), Jörg Junghanns (87), Matthias Schneider (84)

Wetterzeube

CDU: Andreas Stefanowski (233)

Die Linke: Frank Jacob (398),

Thomas Karkein (317), Andreas Jung (190), Elfrun Wagenbreth (100),

Steffen Kanis (98)

Bürger-Liste-Wetterzeube: Erhard Schmalz (256), Lutz Oschmann (181), Andreas Seidler (160)

Freiwillige Feuerwehr Wetterzeube: Ines Schellenberg (176), Christian Kunze (129),

Einzelbewerber:

Klaus Fiedler (154)