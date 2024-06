Mehr als 250 Helferinnen und Helfer sorgten dafür, dass die Wahl in Zeitz störungsfrei verlief. Wahlleiterin Kathrin Weber, selbst zwei Tage im Dauerdienst, dankt allen dafür.

Stadtrat und Ortschaftsräte in Zeitz sind gewählt: Hier gibt es alle Namen und Zahlen

Andrea Kreken (li.) und Ulrike Trummer waren zwei der Wahlhelfer im Wahllokal 5 in Zeitz.

Zeitz/MZ. - Die Wahl in Zeitz ist am Sonntag störungsfrei und ohne größere Pannen über die Bühne gegangen. Zu danken ist das den Wahlhelfern in den 26 Wahllokalen, aber auch denen, die im Rathaus dafür sorgten, dass alles lief. Dort liefen im wahrsten Sinne des Wortes die Fäden zusammen. Da wurde dafür gesorgt, dass die Meldungen weitergeleitet, aber auch für die Zeitzer sichtbar gemacht werden konnten.