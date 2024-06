Wenn die Mertendorfer am 9. Juni 2024 ihren neuen Gemeinderat wählen, findet sich auf ihrem Stimmzettel der in der Verbandsgemeinde Wethautal mit 18 Jahren jüngste Kandidat. Indes stellen sich sieben altgediente Räte nicht mehr zur Wahl.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Mertendorf. - Zumeist treibt die Gemeinde Mertendorf mit ihren 13 Ortsteilen personelle Probleme um. Jedoch um eines muss sie sich derzeit keine Sorgen machen: um die komplette Besetzung ihres künftigen Gemeinderates. Auf kommunalpolitischer Ebene ehrenamtlich mitzugestalten, ist den Frauen und Männern in der 1.594 Seelen zählenden Gemeinde ganz offensichtlich ein großes Bedürfnis – und das schon in jungen Jahren. Denn für die bevorstehende Wahl des zwölfköpfigen Gremiums wirft Tommy Vincent Selig mit seinen 18 Jahren als jüngster Kandidat – bezogen auf das Gebiet der Verbandsgemeinde (VG) Wethautal – in Mertendorf seinen Hut in den Ring. Ihm gleich tut es der 2005 geborene und damit nur etwas ältere Julius Heidenreich.