Am 9. Juni 2024 wird auch in der Stadt Stößen ein neuer Gemeinderat gewählt. Welchen Aufgaben sich das zehnköpfige Gremium nach Jahren der strengen Haushaltskonsolidierung widmen wird.

Am 9. Juni 2024 wird in Stößen der Gemeinderat neu gewählt. Elf Kandidaten bewerben sich um die zehn Sitze.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Stössen - In den vergangenen Jahren regierte der Rotstift die Haushaltspolitik der Stadt Stößen. Freiwillige Aufgaben mussten gestrichen werden. Unter diesen Umständen könnte einem die Lust am kommunalpolitischen Mitgestalten vergehen. Doch nicht in der 875 Einwohner zählenden Stadt Stößen. Für das neu zu besetzende Zehner-Gremium gehen elf Bewerber an den Start. Während sich zwei der derzeit aktiven Ratsmitglieder nicht erneut zur Wahl stellen, fanden sich drei Kandidaten, die dem Gremium bislang nicht angehörten. Und so haben die 750 Wahlberechtigten am 9. Juni 2024 die Auswahl unter elf Kandidaten.