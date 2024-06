Vielen Dank, dass Sie sich registrieren. Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten. Hier einloggen Sie sind noch kein Abonnent? Registrieren

Weissenfels/MZ. - Wer am Wahlsonntag in Lützen seine Stimmen bei der Europa- und Kommunalwahl abgeben möchte, der muss schon ein wenig Zeit mitbringen. Zumindest am Vormittag bilden sich beispielsweise im Wahllokal in der Grundschule Warteschlangen. Bis zu 45 Minuten kann es dort dauern, ehe man die unterschiedlichen Stimmzettel in die Wahlurnen einwerfen kann. Der Lützener Jan Günther nimmt es gelassen. „Das kann man nicht besser organisieren“, sagt er nach seinem Wahlgang. Wer politisch etwas ändern möchte, der nehme auch Wartezeiten in Kauf. Warum geht er wählen? „Um etwas an der politischen Welt zu ändern. Die Preis- und Umweltpolitik läuft falsch. Es läuft am Willen des Volkes vorbei“, äußert Jan Günther.