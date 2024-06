Ohne die vielen fleißigen Wahlhelfer hätten die Europa- und Kommunalwahlen nicht funktioniert. In Torna in der Gemeinde Elsteraue waren am Sonntag unter anderem aktiv: Lutz Dinter, Heidelore Hoppe, Martina Glück, Barbara Steffen und Ursula Fischer (von links).

Alttröglitz/MZ. - Die CDU ist der Sieger der Gemeinderatswahl in der Gemeinde Elsteraue. Sie holte bei der Abstimmung am Sonntag insgesamt 5.178 Stimmen – das sind 36,72 Prozent der Stimmen – und bekommt damit sieben Sitze im neuen Gemeinderat. Mit 24,24 Prozent der Wählerstimmen und 3.419 absoluten Stimmen liegt die AfD in der Gemeinde Elsteraue an zweiter Stelle der Wählergunst. Allerdings ist die Partei im Gemeinderat nur mit zwei Personen vertreten, obwohl ihr nach dem Ergebnis mehr Sitze zustehen würden. Aber die AfD war nur mit zwei Kandidaten ins Wahlrennen gegangen. Die Bürgerliste Elsteraue (BLE) hat im neuen Gemeinderat drei Sitze. Sie holte 16,36 Prozent der abgegebenen Stimmen (2.307). Zwei Sitze bekommt die Bürgervereinigung Elsteraue (BVE), nachdem sie 1.026 Stimmen (7,28 Prozent) auf sich vereinen konnte. Jeweils einen Sitz im Gemeinderat bekommen die SPD, die Freien Wähler und die Freie Wählergruppe. Der Gemeinderat hat künftig 17 Mitglieder. Drei Sitze in dem Gremium konnten nicht vergeben werden. In der Elsteraue waren 6.785 Menschen wahlberechtigt, 71,42 Prozent von ihnen gingen zur Wahl.

Der Gemeinderat der Gemeinde Elsteraue:

CDU: Andrea Kabisch (924 Stimmen), Thomas Körner (687 Stimmen), Jens Zeyher (657 Stimmen), Karsten Burggraf (505 Stimmen), Karlheinz Rübartsch (467 Stimmen), Matthias Fahr (428 Stimmen), Holger Kahnt (326 Stimmen).

AfD: Juliane Waehler (1.919 Stimmen), Eric Steuernagel (1.500 Stimmen).

SPD: Hartmut Pleß (446 Stimmen).

Freie Wähler: Rebecca Resch (255 Stimmen).

BLE: Peter Staate (464 Stimmen), Sandra Reimschüßel (387 Stimmen), Carsten Sonntag (380 Stimmen).

FWG: Eva Höppner (263 Stimmen).

BVE: Matthias Nix (463 Stimmen), Stephanie Just (150 Stimmen).

Die neuen Ortschaftsräte

Bornitz

CDU: Roger Stielke (284 Stimmen), Henning Wenzel (189), Christina Burggraf (116), Markus Stephan (78),

FREIE WÄHLER: Rebecca Resch (133)

Wahlberechtigt waren 405 Bürger. 80,49 Prozent von ihnen nahmen ihr Recht wahr.

Draschwitz

Bürgerliste Elsteraue (BLE): Thomas Polzer (366 Stimmen),

Jessica Freyer (157), Corina Trummer (134), Stephanie Riedel (89), Sabine Chemnitz (69)

Wahlberechtigt waren 371 Bürger. 74,66 Prozent von ihnen nahmen ihr Recht wahr.

Einzelbewerber: Eva Höppner (95 Stimmen), Tina Hoffmann (231), Christian Sommerweiß (198), Annett Zeugner (103)

Wahlberechtigt waren 315 Bürger. 76,51 Prozent von ihnen nahmen ihr Recht wahr.

Könderitz

CDU: Hans-Jürgen Hartmann (255 Stimmen), Matthias Landmann (193)

Bürgerliste Elsteraue (BLE): Sigrid Plaul (224)

Einzelbewerber: André Strauß (132), Mike Neumann (171)

Wahlberechtigt waren 467 Bürger. 76,66 Prozent von ihnen nahmen ihr Recht wahr.

Langendorf

CDU: Dieter Kirschner (159 Stimmen), Conny Penther (104)

Einzelbewerber: Henri Brumme (179), Heike Oettling (99), Nico Pfeiffer (123)

Wahlberechtigt waren 410 Bürger. 66,83 Prozent von ihnen nahmen ihr Recht wahr.

Profen

Bürgerliste Profen (BLP): Matthias Nix (393 Stimmen), Steffen Hoffmann (169), Günter Fahr (168), Steffen Zenker (105), Udo Schulze (101)

Einzelbewerber: Peter Scholle (227)

Bürgerliste Elsteraue (BLE): Carsten Sonntag (113)

Wahlberechtigt waren 665 Bürger. 71,28 Prozent von ihnen nahmen ihr Recht wahr.

Rehmsdorf:

CDU: Thomas Heilmann (535 Stimmen), Matthias Fahr (272), Christian Giegold (189), Jens Voigtsberger (168), Jens Pillau (131), Gunther Zinecker (82)

Einzelbewerberin:

Sandra Helm (151)

Wahlberechtigt waren 780 Bürger. 77,31 Prozent von ihnen nahmen ihr Recht wahr.

Reuden

CDU: Sören Bransky (122 Stimmen)

SPD: Hartmut Pleß (155)

Tümpelfestverein (TV): Falko Richter (294), Jan Kämpfe (67), Gerhard Krötzsch (61)

Lumpazis: Tobias Thuleweit (199), Tina Derf (124)

Wahlberechtigt waren 617 Bürger. 71,64 Prozent von ihnen nahmen ihr Recht wahr.

Einzelbewerber: Steffen Beyer (191), Alexander Gerth (134), Ivonne Hermsdorf (115), Katharina Oswald (552), Sandra Reimschüßel (133)

Wahlberechtigt waren 688 Bürger. 71,95 Prozent von ihnen nahmen ihr Recht wahr.

Tröglitz

CDU: Jens Zeyher (1.135 Stimmen), Tobias Neupert (302), Reiner Seifert (288), Stefan Krekel (253), Thomas Fleischmann (175)

AfD: Juliane Waehler (715), Eric Steuernagel (510)

DIE LINKE: Heike Doma (371)

Wahlberechtigt waren 2.065 Bürger. 65,81 Prozent von ihnen nahmen ihr Recht wahr.